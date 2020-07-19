السفير العراقي لدى السعودية بالرياض قبيل زيارة الكاظمي

أعلن السفير العراقي في السعودية قحطان الجنابي، وصول نائب رئيس الوزراء وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، إلى الرياض.

وقال الجنابي في تصريح له ، ان “زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى السعودية ستركز على تطوير العلاقات العراقية السعودية وتعزيزها في جميع المجالات، إلى جانب تطوير علاقة العراق بمحيطه العربي وجيرانه”.



واضاف ان “وفداً عراقياً برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وصل امس إلى الرياض، لبدء اجتماعات مجلس التنسيق السعودي – العراقي”، موضحا ان “الاجتماعات ستستمر حتى اليوم، وتتوج بزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.



وتابع الجنابي “المتوقع أن الزيارة، وهي الأولى لرئيس الوزراء إلى خارج العراق، ستكون لها نتائج إيجابية كبيرة على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، ونتوقع تطوير وتعزيز هذه العلاقات إلى مستوى طموح القيادة في البلدين، ومستوى طموح الشعبين الجارين الشقيقين”.



وتابع أن “الزيارة ستركز على تطوير العلاقة بين العراق ومحيطه العربي وجيرانه، وهذا هو الهدف الرئيسي لها”، مشيراً إلى أن المحادثات ستتناول “قضايا الإقليم والمنطقة والعالم وجائحة (كورونا) وغيرها”.