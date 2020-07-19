الكاظمي يلتقي ظريف ومسجدى في بغداد .. ما التفاصيل ؟

التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا”، أن “اللقاء حضره سفير إيران لدى بغداد ايرج مسجدي، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تنميتها”.

ووفقا للوكالة الإيرانية فإن “ظريف بحث مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي احدث المتغيرات الاقليمية والعالمية والاوضاع في العراق”.

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد ،(إلى العاصمة بغداد رفقة وفد من المسؤولين الإيرانيين).