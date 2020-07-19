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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 تموز 2020 12:13 م

تويتر يحذف تغريدة جديدة لترامب

ترامب
 
يواصل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حذف تغريدات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، استمرارا على ما يبدو في الحرب الدائرة بين الجانبين.

فقد حذفت شركة تويتر تسجيلا مصورا، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشره، وقالت الشركة إنها اتخذت هذا الإجراء بعدما تلقت شكوى من مالك حقوق النشر.

واختفى التسجيل المصور، الذي يتضمن موسيقى من فرقة “لينكين بارك”، من على حساب تويتر الخاص بترامب، في وقت متأخر، أمس السبت، مع إخطار يقول “تم تعطيل هذه الوسائط بناء على بلاغ مقدم من مالك حقوق النشر”، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وحذفت شركة تويتر التسجيل المصور الذي أعاد نشره ترامب من مدير وسائل التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض دان سكافينو، بعدما تلقت إشعارا يستند لقانون حقوق النشر من شركة “ماشين شوب إنترتينمنت”، بحسب قاعدة بيانات لومين التي تجمع طلبات إزالة المواد عبر الإنترنت.

وشركة ماشين شوب مملوكة لفرقة الروك لينكين بارك، وفقا لما تقوله صفحتها على موقع لينكد إن.

وقال ممثل لتويتر في بيان بالبريد الإلكتروني “نستجيب لشكاوى حقوق النشر السليمة التي يرسلها إلينا ملاك حقوق النشر أو ممثلوهم المعتمدون”.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعقيب.
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