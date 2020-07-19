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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 19 تموز 2020 11:37 ص

حويزي: نجاح دواء جديد في معالجة مصابة بكورونا في السليمانية

كورونا في العراق1
أعلن مدير مستشفى الجمهوري في محافظة السليمانية الدكتور داهات حويزي، اليوم الأحد، عن تعافي مصابة بفيروس كورونا بتلقيها علاج بالغلوبولين المناعي IVIGبواسطة الحقن من الوريد.

وكتب حويزي وهو طبيب متخصص بأمراض الجهاز التنفسي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن "امرأة تبلغ من العمر 45 عاما ومصابة بمرض ضغط الدم، وترقد في الردهة المخصصة لفيروس كورونا في مستشفى الجمهوري في البداية كانت تعاني من صعوبة بالغة بالتنفس، مع انخفاض عالٍ في معدل الاوكسجين في الدم ليتم اخضاعها لجهاز التنفس الاصطناعي، والأدوية المعالجة كافة اضافة لتلقيها لمرتين بلازمة الدم غير ان حالته الصحية تدهورت يوما بعد آخر". 

وأردف بالقول أنه "في النهاية قررنا حقنها بالغلوبولين المناعي IVIG"، مشيرا لإلى تلقي المصابة خمس جرعات من IVIG ليتحسن معها اداء جهازها التنفسي، وحالتها الصحي، وقد غادرت الى المنزل بعدها.

وأرفق الدكتور حويزي صورا لرئة المصابة من جهاز "المفراس" منذ دخولها الى المستشفى، ومرورا بتدهور حالتها الصحية الى ان تماثلت للشفاء بتلقي العلاج المومأ اليه.
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