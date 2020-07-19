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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 19 تموز 2020 11:25 ص

فؤاد حسين لظريف: العراق يتمسك بسيادته.. لا للتدخل بالشؤون الداخلية

حسين وظريف

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، سعي العراق لحماية السيادة الوطنية وعدم تدخل دول الجوار في شؤونه الداخلية.

وقال حسين خلال لقائه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في بغداد اليوم الأحد، إن العراق يسعى لتجنب التوترات الإقليمية والدولية وحماية سيادته.

كما شدد على أن العراق يتمسك بإقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

يذكر  أن ظريف كان زار لدى وصوله إلى بغداد الموقع الذي قتل فيه قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في يناير الماضي بغارة أميركية.

وأعلن الوزير الإيراني أنه سيبحث خلال زيارته للعراق القضايا الثنائية والإقليمية.

ويتوقع أن يتوجه ظريف لاحقا إلی إربيل لإجراء مشاورات مع رئیس إقلیم کردستان نیجیرفان بارزانی وعدد من المسؤولین الآخرین.

تأتي تلك الزيارة الإيرانية، بعد أن شهدت الساحة العراقية توترا بين فصائل موالية لإيران في العراق وبين الكاظمي، لا سيما بعد أن داهمت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب مقراً لكتائب حزب الله جنوب بغداد الشهر الماضي على خلفية الصواريخ التي أطلقت مرارا خلال الأشهر الماضية محاولة استهداف قواعد عسكرية تضم قوات أميركية.

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