الزراعة والمياه النيابية تطالب الحكومة بالزام تركيا بضمان حصة العراق المائية

طالبت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، الحكومة بالعمل الجاد لإلزام تركيا بضمان حصة العراق المائية.



وقال رئيس اللجنة سلام الشمري، في بيان، إن "إنشاء سد اليسو دون موافقة العراق، يعد خرقا للقوانين والاعراف الدولية، وكان من المفترض البدء بملء السد في السنوات التي شهدت وفرة مياه عالية، وهذه السنين لم تشهد هذه الوفرة.



وأضاف"على الجانب التركي مراعاة حصة العراق وعدم قطع حصته بحجة ملء السد "، مطالباً الحكومة "بتشكيل لجنة فورية وسريعة لضمان حصة العراق والزام الجانب التركي باطلاق كميات المياه التي تعد استحقاقه.