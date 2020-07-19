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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 19 تموز 2020 11:18 ص

عمليات البصرة: إرسال تعزيزات إضافية إلى المنافذ الحدودية

عمليات-البصرة
أكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال، أن القيادة ستقوم بإرسال تعزيزات إضافية إلى المنافذ الحدودية من وحداتها الاحتياطية ، وذلك لضمان انسيابية عالية في الحركة التجارية ونقل البضائع.

وذكرت القيادة بحسب بيان، أن قائد العمليات تفقد القوات المكلفة بتوجيه من رئيس الوزراء بمسك المنافذ الحدودية في منفذي الشلامجة وابو فلوس ، وذلك للوقوف على اهم الاجراءات المتخذة من قبل القوة المنفذة .

وأكد قائد العمليات، أن قوات من الجيش شرعت ، منذ اليوم الاول، بمسك جميع المنافذ الحدودية في محافظة البصرة والتي شملت مينائي أم قصر وأبو فلوس وكذلك منفذي الشلامجة وسفوان.

وشدد خلال لقائه مديري منفذي الشلامجة وابو فلوس وآمري الافواج ، على تنفيذ الاوامر ومنع الدخول للجهات غير المرخصة ، الاعن طريق آمر القوة ومدير المنفذ".
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