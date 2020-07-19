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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 تموز 2020 11:13 ص

الدهلكي يدعو لإشراك ممثلي المكونات في لجان التحقيق بالخروقات الأمنية

رعد الدهلكي

دعا النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي ، ، الى تشكيل لجان تضم جميع المكونات للتحقيق في الخروقات الأمنية التي حصلت مؤخراً في قضاء الطارمية شمالي العاصمة والوقوف على أسبابها، لتفويت الفرصة على من يرغب بإعادة الاقتتال الطائفي.

وقال الدهلكي في بيان: ان المكون السني كان الضحية الاولى للارهاب مدفوع الثمن من جهات خارجية وداخلية، وكانت العشائر السنية هي المتصدي الاول للارهاب وقدمت تضحيات كبيرة للقضاء عليه، مبيناً ان الاطراف التي تدعو لتأجيج الفتن الطائفية هي نفسها تغذت ونمت على حساب دماء الابرياء من شتى المكونات.

وأضاف، ان هذه الأطراف تسعى اليوم لاستغلال اي شاردة وواردة للعزف على بوق الطائفية لإرضاء لأسيادهم، أضافة الى عدم تقديمهم لما يحفظ ماء وجههم أسوة بدول العالم، ويشعرون بالحنين لخنادق الطائفية ليخدعوا المواطن على انهم يدافعون عنه ويكسبون وده ورضاه من جهه اخرى.

وطالب الدهلكي، بالقصاص من منفذي العمل الارهابي الذي حصل في قضاء الطارمية، محذراً من الجهات التي تعمل جاهدة على حرف الحقائق عن مكانها وتسعى لخلق تصور سلبي عن مناطق ومكون بعينه في محاولة لتأجيج الفتن.

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