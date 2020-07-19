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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 19 تموز 2020 11:08 ص

النجيفي: الدعوة لإخلاء الطارمية عملية تغيير ديموغرافي

أثيل النجيفي
أكد القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، أن الدعوة لإخلاء الطارمية عملية تغيير ديموغرافي وجزء من منهج طائفي مقيت.

وقال النجيفي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "الدعوة لإخلاء منطقة الطارمية بعد جرف الصخر جزء من منهج طائفي مقيت يستخدم ( دعشنة السنة ) لإحلال ميليشيات طائفية ولائية بدلا عنهم".

وأضاف أنها "عملية تغيير ديموغرافي تضاف إلى جرائم الحرب العديدة التي مارستها الفصائل الولائية".
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