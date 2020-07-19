النجيفي: الدعوة لإخلاء الطارمية عملية تغيير ديموغرافي

أكد القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، أن الدعوة لإخلاء الطارمية عملية تغيير ديموغرافي وجزء من منهج طائفي مقيت.



وقال النجيفي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "الدعوة لإخلاء منطقة الطارمية بعد جرف الصخر جزء من منهج طائفي مقيت يستخدم ( دعشنة السنة ) لإحلال ميليشيات طائفية ولائية بدلا عنهم".



وأضاف أنها "عملية تغيير ديموغرافي تضاف إلى جرائم الحرب العديدة التي مارستها الفصائل الولائية".

