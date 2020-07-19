المالية النيابية :ننتظر ارسال مشروع قانون الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية

اكدت اللجنة المالية النيابية، انها تنتظر ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب من قبل الحكومة الاتحادية.



وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في بيان ان مجلس النواب ينتظر ان تقوم الحكومة الاتحادية بارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 الى مجلس النواب.

واضاف: كان من المقرر ان ترسل الحكومة الموازنة الى مجلس النواب نهاية الشهر الماضي حسبما طلب مجلس النواب، لكن الحكومة لم ترسلها.



واوضح: ان اللجة المالية في مجلس النواب خاطبت وزارة المالية مرة اخرى بضرورة ارسال الموازنة لمناقشتها والمصادقة عليها من قبل مجلس النواب.