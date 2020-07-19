بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 19 تموز 2020
آخر الأخبار
​عاجل : انفجار في منشأة للطاقة في محافظة أصفهان وسط إيران حويزي: نجاح دواء جديد في معالجة مصابة بكورونا في السليمانية اصابة خمسة وعشرين من الكوادر الطبية والصحية في بابل بكورونا عضو بالزراعة النيابية يحذر من كارثة مائية مرتقبة في الجنوب فؤاد حسين لظريف: العراق يتمسك بسيادته.. لا للتدخل بالشؤون الداخلية الزراعة والمياه النيابية تطالب الحكومة بالزام تركيا بضمان حصة العراق المائية عمليات البصرة: إرسال تعزيزات إضافية إلى المنافذ الحدودية نقيب الصحفيين : تأجيل امتحانات السادس الاعدادي بوجود كورونا هو الحل القانونية النيابية : لا يمكن تحديد موعد الانتخابات إلا بعد إكمال قانونها الدهلكي يدعو لإشراك ممثلي المكونات في لجان التحقيق بالخروقات الأمنية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 تموز 2020 11:01 ص

المالية النيابية :ننتظر ارسال مشروع قانون الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية

الموازنة

اكدت اللجنة المالية النيابية، انها تنتظر ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب من قبل الحكومة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في بيان ان مجلس النواب ينتظر ان تقوم الحكومة الاتحادية بارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 الى مجلس النواب.
واضاف: كان من المقرر ان ترسل الحكومة الموازنة الى مجلس النواب نهاية الشهر الماضي حسبما طلب مجلس النواب، لكن الحكومة لم ترسلها.
 
واوضح: ان اللجة المالية في مجلس النواب خاطبت وزارة المالية مرة اخرى بضرورة ارسال الموازنة لمناقشتها والمصادقة عليها من قبل مجلس النواب.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image

البرلمان يدعو للجوء إلى الأمم المتحدة ضد تركيا حفاظا على حصة العراق المائية 19 تموز 2020 12:55 م

السفير اللعراقي بالسعودية

السفير العراقي لدى السعودية بالرياض قبيل زيارة الكاظمي 19 تموز 2020 12:24 م

الكاظمي وظريف

الكاظمي يلتقي ظريف ومسجدى في بغداد .. ما التفاصيل ؟ 19 تموز 2020 12:19 م

حسين وظريف

فؤاد حسين لظريف: العراق يتمسك بسيادته.. لا للتدخل بالشؤون الداخلية 19 تموز 2020 11:25 ص

مياه

الزراعة والمياه النيابية تطالب الحكومة بالزام تركيا بضمان حصة العراق المائية 19 تموز 2020 11:20 ص

مؤيد اللامي

نقيب الصحفيين : تأجيل امتحانات السادس الاعدادي بوجود كورونا هو الحل 19 تموز 2020 11:17 ص

الانتخابات في العراق

القانونية النيابية : لا يمكن تحديد موعد الانتخابات إلا بعد إكمال قانونها 19 تموز 2020 11:16 ص

رعد الدهلكي

الدهلكي يدعو لإشراك ممثلي المكونات في لجان التحقيق بالخروقات الأمنية 19 تموز 2020 11:13 ص

التعليقات