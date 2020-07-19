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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 تموز 2020 11:00 ص

سفير العراق في السعودية: زيارة الكاظمي للرياض غدا ستكون لها نتائج ايجابية على العلاقات الثنائية

الكاظمي

اكد سفير العراق في السعودية قحطان الجنابي  ان زيارة رئيس الوزراء  مصطفى الكاظمي للرياض غدا  ستكون لها  نتائج ايجابية على  مستوى العلاقات الثنائية.

وقال في تصريحات صحفية أن الكاظمي سيصل غداً إلى الرياض بمعية وفد رفيع المستوى، وستركز الزيارة على تطوير العلاقات العراقية السعودية وتعزيزها في جميع المجالات، إلى جانب تطوير علاقة العراق بمحيطه العربي وجيرانه.

وأوضح السفير أن وفداً عراقياً برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور علي عبد الأمير علاوي، وصل الى  الرياض، أمس، لبدء اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي.

ولفت إلى أن «الزيارة ستركز على تطوير العلاقة بين العراق ومحيطه العربي وجيرانه، وهذا هو الهدف الرئيس لها»، مشيراً إلى أن «العلاقات يجب أن تكون في مستوى عالٍ، نظراً للجوار والروابط القوية بين الشعبين.
 واوضح  انه  سيتم بحث قضايا الإقليم والمنطقة والعالم وجائحة (كورونا) وغيرها»..

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