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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 19 تموز 2020 10:32 ص

قريبا .. افتتاح اول مسبح اولمبي في الانبار

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قريبا .. افتتاح اول مسبح اولمبي في الانبار


اعلن قائمقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي ، عن قرب افتتاح  اول مسبح اولمبي  في المحافظة ، وسط مدينة الرمادي.

وقال الجنابي في تصريح صحفي:" ان حكومة الانبار المحلية باشرت ، وفق نظام المساطحة وبالتنسيق مع بلدية مدينة الرمادي ،  بانشاء اول مسبح اولمبي وسط مدينة الرمادي ، وهو اول مسبح من نوعه  في  الانبار ".

واضاف ان” الشركة المستثمرة انجزت 92% من اعمال المشروع ، ومن المؤمل افتتاحه في غضون الايام القليلة المقبلة"، مبينا :" ان كلفة المشروع اكثر من مليون دولار وبمساحة نحو دونمين ".

واوضح الجنابي:" ان طول المسبح 30 مترا وبموصفات عالمية، و يحتوي على ساونات وحمامات وكافتيريا وحدائق وملحقات اخرى ".
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