قريبا .. افتتاح اول مسبح اولمبي في الانبار





اعلن قائمقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي ، عن قرب افتتاح اول مسبح اولمبي في المحافظة ، وسط مدينة الرمادي.



وقال الجنابي في تصريح صحفي:" ان حكومة الانبار المحلية باشرت ، وفق نظام المساطحة وبالتنسيق مع بلدية مدينة الرمادي ، بانشاء اول مسبح اولمبي وسط مدينة الرمادي ، وهو اول مسبح من نوعه في الانبار ".



واضاف ان” الشركة المستثمرة انجزت 92% من اعمال المشروع ، ومن المؤمل افتتاحه في غضون الايام القليلة المقبلة"، مبينا :" ان كلفة المشروع اكثر من مليون دولار وبمساحة نحو دونمين ".



واوضح الجنابي:" ان طول المسبح 30 مترا وبموصفات عالمية، و يحتوي على ساونات وحمامات وكافتيريا وحدائق وملحقات اخرى ".