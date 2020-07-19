وفاة شيخ المعلقين العراقيين مؤيد البدري

أعلن المعلق الرياضي أيمن جادة، اليوم الأحد، وفاة شيخ المعلقين الرياضيين في العراق مؤيد البدري بعد صراع طويل مع المرض.



وكتب جادة في تغريدة له "تويتر" اليوم، "رحم الله المعلق الرياضي العراقي القدير مؤيد البدري وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".



ووفق زوجة شيخ المعلقين، فإن مرض مؤيد البدري أقعده منذ فترة في الفراش، وأصبح غير قادر على الحركة كما كان في السابق.



من جهته نفت اوساط رياضية عراقية مقربة من البدري نبأ وفاته، مؤكدة أنه لا يزال حيا يزرق بين أسرته.