المالية النيابية تحذر من اتباع سياسة التمويل بالاصدار النقدي



حذرت اللجنة المالية النيابية، من لجوء البنك المركزي العراقي الى سياسة التمويل عبر الاصدار النقدي، مبينة انها تؤدي الى رفع الاسعار والاضرار بذوي الدخول المحدودة والثابتة.



وقال مقرر اللجنة احمد الصفار، في تصريح صحفي :" هناك فرق بين طباعة العملة والاصدار النقدي الجديد، لان الطباعة عمل مستمر من قبل البنك المركزي، لتعويض الفئات النقدية التي تتعرض الى التلف بعد سحبها من تيار التداول، فيبقى العرض النقدي كما هو، الامر الذي لا يؤثر على حالة السوق او التضخم ".



واضاف :" ان الاصدار النقدي الجديد، يعني خلق كمية جديدة من النقد الورقي بفئات مختلفة ، وهذه العملية تسمى في الادبيات المالية التمويل بالتضخم، لانها تؤدي مباشرة الى رفع الاسعار، ويترتب على ذلك انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية وانخفاض الدخل الحقيقي للفرد، والاضرار بذوي الدخول المحدودة والثابتة واصحاب العقارات وغيرهم ".



واوضح الصفار :" ان الاصدار النقدي احد حلول تمويل العجز، ويستخدم عادة في الدول المتقدمة اقتصاديا التي تمتلك جهازاً انتاجياً متطوراً يتمتع بالمرونة، ويتمكن بالسهولة والسرعة الممكنة من انتاج السلع والخدمات التي تضخ الى السوق لتقابل الكمية الجديدة من النقد"، مشيرا الى انه :" لا ينصح باستخدام وسيلة الاصدار النقدي الجديد في الدول النامية او التي تمتلك اجهزة انتاجية غير مرنة وبطيئة ومتخلفة كما هو الحال في العراق".