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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 19 تموز 2020 09:53 ص

القانونية النيابية : الانتخابات المبكرة غير ممكنة بالمعطيات الحالية

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القانونية النيابية : الانتخابات المبكرة غير ممكنة بالمعطيات الحالية

 اكدت اللجنة القانونية النيابية ، عدم امكان  اجراء انتخابات مبكرة بالمعطيات الحالية في مجلسي النواب والوزراء ومفوضية الانتخابات.

وقال عضو اللجنة  يحيى المحمدي، في تصريح صحفي :" ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى  الكاظمي ملزم باجراء انتخابات مبكرة، وعليه الثقل الاكبر ويجب ان يتحاور ويضغط على الكتل السياسية لخلق تأثير ايجابي ".

واضاف المحمدي :" ان الانتخابات تحتاج لاكثر من نصف مليار دولار، وايضاً لبيئة انتخابية آمنة ، وهذه من واجبات الكاظمي ".

وتابع :" ان اللجنة القانونية النيابية مشرفة على تشريع قانون الانتخابات وعمل مفوضية الانتخابات ، ولدينا ملاحظات كثيرة على شخوص واداء المفوضية "، مشيرا الى :" ان ملف الدوائر الانتخابية ليس سهلا ، لكنه ممكن الحل لو توافقت الكتل السياسية ".

وخلص المحمدي الى انه :" لا توجد جدية لدى مجلس النواب في اكمال قانون الانتخابات،  ولا لدى مجلس الوزراء في المضي باجراءات انتخابات مبكرة ، والمفوضية الحالية لن تتمكن من اجراء انتخابات بعد سنتين، والقضاة المعينون اصطدموا بواقع لم يتخيلوه ".
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