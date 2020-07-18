تقرير أمريكي يحذر الكاظمي: اغتيال الهاشمي رسالة لك والعراق على طريق الحرب الطائفية الكبرى 2006

خبراء: العراق ينزلق لحرب أهلية والكاظمي ضعيف



طالب تقرير أمريكي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالتحرك فورا لمواجهة ميليشيات إيران، قائلا له أن اغتيال المحلل السياسي والأمني هشام الهاشمي رسالة لك، والعراق إن لم تتحرك سينزلق سريعا للحرب الطائفية الكبرى 2006-2008 في عهد نوري المالكي.

وأشار تقرير لمركز أبحاث أميركي، نشرته الحرة العراق، من أن اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي يهدد بتصعيد أعمال العنف في العراق، ويذكر بما مر به البلد من أحداث مماثلة مارستها الميليشيات خلال الفترة بين عامي 2004 و 2008. واقترح التقرير الذي نشره، المركز الأطلسي في واشنطن، جملة من الخطوات التي يتوجب على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والولايات المتحدة الشروع بها لمنع انزلاق البلاد في المزيد من أعمال العنف.

ولفت التقرير، إلى أن الميليشيات الارهابية الموالية لطهران، وعلى رأسها كتائب حزب الله، هي على الأرجح المسؤولة عن اغتيال الهاشمي لأنه كان مقربا من الكاظمي والكثيرون يعتبرون عملية الاغتيال رسالة لرئيس الحكومة مفادها: "توقف عن التدخل في شؤون الميليشيات وعملياتها الإجرامية.

وأضاف التقرير، أنه ورغم هذه المعطيات إلا أن أي تحركات يقوم بها الكاظمي ضد هذه الميليشيا من دون دليل قانوني مقبول لدى الشارع العراقي سيؤدي بالتأكيد إلى تصعيد في العنف. ومع ذلك يرى التقرير أن اغتيال الهاشمي يمثل فرصة جيدة للكاظمي للبدء بتحرك ضد الميليشيات، على اعتبار أن الاحتجاجات أثبتت أن العراقيين غير راضين عن هذه الجماعات الخارجة عن القانون والتدخلات الإيرانية.

وتابع أن التحرك يجب أن يشمل جميع الميليشيات، ولا يقتصر على كتائب حزب الله، لأن القضاء عليها لوحدها، فيما لو نجح، لن يجدي نفعا، على اعتبار أن الميليشيات الأخرى الموالية لطهران ستملأ الفراغ.

هناك طريقان يمكن للكاظمي سلكهما لمواجهة المليشيات، الأول وهو الذي بدأه بالفعل، يتمثل بالمواجهة المباشرة، حسب التقرير، الذي أشار إلى أن هذا يتطلب إزالة أي ميليشيا مسيئة من هيكل الدولة الرسمي. وأيضا يحتاج الكاظمي، وفقا للتقرير، إلى قوات أمن جديرة بالثقة وقادرة على منع أي عمليات انتقام تقوم بها الميليشيات، وأيضا هو بحاجة لدعم شعبي واسع لخطواته، وبخلافه ستفشل المواجهة ويدخل العراق إلى حالة من الفوضى وانعدام الأمن.

وشدد التقرير، الذي نشرته الحرة عراق، إن المعطيات على الأرض تشير إلى أن الكاظمي لا يمتلك الأدوات اللازمة للمواجهة المباشرة مع الميليشيات، وهو ما بدى واضحا في ردة الفعل التي تلت عملية اعتقال عناصر حزب الله في الدورة، ودخول أنصار الميليشيات للمنطقة الخضراء، وقبلها اقتحامها للمنطقة ووصولهم للسفارة الأميركية في ديسمبر الماضي.

واقترح التقرير، أن يشرع الكاظمي في الطريق الثاني الذي يتمثل بتحييد الميليشيات شيئا فشيئا، من خلال إنهاء مصادر تمويلها الخارجية والداخلية، ومواجهة شرعيتها السياسية. ومن ثم جمع أدلة رصينة تثبت وقوف كتائب حزب الله وراء اغتيال الهاشمي، والحصول على دعم قوى سياسية ودينية مؤثرة، كالمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، لنتائج التحقيق في عملية الاغتيال، وفق التقرير. بالإضافة لذلك يشير التقرير إلى ضرورة تحسين قدرة القوات العراقية على تأمين المنطقة الخضراء والمنشآت الحكومية الأخرى، وإذا لزم الأمر، شن عمليات ضد الميليشيات، وإنشاء وحدات موالية للحكومة وقادرة على الصمود ضد التدخلات الإيرانية أو الخارجية الأخرى.

ويرى مراقبون، وكما سبق أن حذر موقع بغداد بوست، أن العراق يعيش لحظة انفلات أمني غير مسبوقة منذ سنوات وأن صمت الكاظمي سيدفع بالأمور الى الهاوية.

أ.ي