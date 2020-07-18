بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 18 تموز 2020
آخر الأخبار
الريال الإيراني يسجل انهيارا تاريخيا جديدا في طهران الصحة تسجل 75 وفاة جديدة بكورونا و 2049 إصابة في العراق تسجيل 2166 إصابة جديدة بكورونا و188 وفاة في إيران نائبة: قرار الكاظمي بتجديد عقود شركات الهاتف النقال خاطئ واستمرار لنهب أموال الشعب الشمري: قوات الجيش ستصل منفذ الشيب خلال أيام لفرض هيبة الدولة 6234 إصابة بكورونا و124 وفاة جديدة في روسيا الدليمي: العراق لن ينهض إلا بكسر أغلال عبودية الأحزاب والمحاصصة الاتحاد الإفريقي يدعو إلى قمة مصغرة عاجلة لبحث ملف سد النهضة الكاظمي يأمر بتواجد قوات الجيش في منفذ زرباطية الحدودي استهداف منزل مدير سجن العمارة المركزي بعبوة ناسفة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 تموز 2020 04:24 م

بعد 5 أشهر من الكارثة .. إيران تنقل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا

636008981476692515-west qurna field

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند، اليوم السبت، نقل الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري مطلع العام الجاري، إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ لقراءة المعلومات.
وقال بهاروند في حديث لصحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية: ”تم نقل الصندوق الأسود لطائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية إلى باريس، يوم الجمعة، من قبل مسؤولي هيئة الطيران المدني الإيراني وأحد القضاة، وستبدأ عملية القراءة يوم الإثنين“.
وأضاف أن الحكومة الفرنسية ”تعاونت بشكل جيد للغاية مع الوفد الإيراني“، معربا عن شكره لفرنسا.
وفي منتصف فبراير/ شباط الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن فشل السلطات في بلاده على فتح وقراءة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية.
ورفضت طهران في وقت سابق تسليم الصندوق لأوكرانيا أو فرنسا أو شركة بوينغ الأمريكية، وطالبت باريس وواشنطن بإرسال معدات تقنية تمكنها من قراءة الصندوق، وقالت إنه لم يتم الرد على طلبها.
وأسقطت دفاعات الحرس الثوري الجوية الطائرة الأوكرانية نوع بوينغ 737 فوق طهران، وهي في رحلة إلى كييف، يوم 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد دقيقتين من إقلاعها، ما تسبب في مقتل 167 راكبا، وطاقمها المكون من 9 أفراد.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
62020918399103918839

مسؤول إيراني: الشعب غير مقتنع بأحكام الإعدام لغياب الشفافية 18 تموز 2020 04:29 م

كورونا في روسيا

6234 إصابة بكورونا و124 وفاة جديدة في روسيا 18 تموز 2020 02:20 م

بوتين

بوتين يطالب بإجراء اختبار مفاجئ لمدى جاهزية قوات الجيش الروسي 17 تموز 2020 11:43 ص

كورونا في روسيا

6406 إصابة و186 وفاة جديدة بكورونا في روسيا 17 تموز 2020 11:23 ص

فيضانات بنجلاديش

فيضانات بنجلاديش تشرد أكثر من مليون شخص بسبب ارتفاع مستوى المياه 16 تموز 2020 02:20 م

3d284230-bb32-4860-8420-73538a7dd836

ألمانيا تضاعف مساعدتها المالية للعراق بسبب كورونا 16 تموز 2020 11:47 ص

الحرس الثوري

إيران.. قتلى وجرحى بهجوم مسلح استهدف عناصر من الباسيج والحرس الثوري 16 تموز 2020 11:22 ص

بو شهر

حريق في ميناء بوشهر الإيراني والنيران تلتهم 3 سفن على الأقل 15 تموز 2020 03:38 م

التعليقات