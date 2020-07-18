بعد 5 أشهر من الكارثة .. إيران تنقل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا



أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند، اليوم السبت، نقل الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري مطلع العام الجاري، إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ لقراءة المعلومات.

وقال بهاروند في حديث لصحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية: ”تم نقل الصندوق الأسود لطائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية إلى باريس، يوم الجمعة، من قبل مسؤولي هيئة الطيران المدني الإيراني وأحد القضاة، وستبدأ عملية القراءة يوم الإثنين“.

وأضاف أن الحكومة الفرنسية ”تعاونت بشكل جيد للغاية مع الوفد الإيراني“، معربا عن شكره لفرنسا.

وفي منتصف فبراير/ شباط الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن فشل السلطات في بلاده على فتح وقراءة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية.

ورفضت طهران في وقت سابق تسليم الصندوق لأوكرانيا أو فرنسا أو شركة بوينغ الأمريكية، وطالبت باريس وواشنطن بإرسال معدات تقنية تمكنها من قراءة الصندوق، وقالت إنه لم يتم الرد على طلبها.

وأسقطت دفاعات الحرس الثوري الجوية الطائرة الأوكرانية نوع بوينغ 737 فوق طهران، وهي في رحلة إلى كييف، يوم 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد دقيقتين من إقلاعها، ما تسبب في مقتل 167 راكبا، وطاقمها المكون من 9 أفراد.



