بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 18 تموز 2020
آخر الأخبار
الريال الإيراني يسجل انهيارا تاريخيا جديدا في طهران الصحة تسجل 75 وفاة جديدة بكورونا و 2049 إصابة في العراق تسجيل 2166 إصابة جديدة بكورونا و188 وفاة في إيران نائبة: قرار الكاظمي بتجديد عقود شركات الهاتف النقال خاطئ واستمرار لنهب أموال الشعب الشمري: قوات الجيش ستصل منفذ الشيب خلال أيام لفرض هيبة الدولة 6234 إصابة بكورونا و124 وفاة جديدة في روسيا الدليمي: العراق لن ينهض إلا بكسر أغلال عبودية الأحزاب والمحاصصة الاتحاد الإفريقي يدعو إلى قمة مصغرة عاجلة لبحث ملف سد النهضة الكاظمي يأمر بتواجد قوات الجيش في منفذ زرباطية الحدودي استهداف منزل مدير سجن العمارة المركزي بعبوة ناسفة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 تموز 2020 04:06 م

تحقيق ألماني يكشف تورط قطر في تمول إرهاب حزب الله وميليشيات إيران

636008981476692515-west qurna field
أفاد تحقيق أجرته صحيفة دي تسايت السياسية الألمانية المرموقة بأن قطر تمول حزب الله اللبناني عبر منظمة خيرية شهيرة وبمعرفة مسؤولين في حكومتها.

وقالت الصحيفة في تحقيقها: "عادة ما يتم إخفاء عالم الخدمات السرية والعملاء والأنشطة المرتبطة بهما عن العامة. ونادرًا ما ترتفع الستارة قليلاً وتسمح برؤية بعض مما يجري في هذا العالم".

وأضافت أن "هذا هو الوضع في الوقت الحالي.. وبين برلين والدوحة، تتكشف قضية كبرى متعلقة بالمال وتجارة الأسلحة والإرهاب".
ولفتت إلى أن "القصة تتمحور حول جايسون جي (الحرف الأول من اسمه الثاني)، المقاول الذي يعمل أيضا كعميل سري وعمل لصالح العديد من الأجهزة الأمنية ووكالات المخابرات، ونفذ مهام في العديد من دول العالم، منها قطر".

وتابعت الصحيفة أن "قطر، الإمارة الصغيرة التي تستعد لتنظيم كأس العالم بعد عامين، معروفة بأنها لاعب نشط بشكل مذهل في عالم الظل للخدمات والأنشطة السرية، وتدعم المنظمات المتطرفة".
ونوهت إلى أنه "في الدوحة، حصل جايسون على بعض المعلومات الخطيرة، أولها عن صفقة سلاح لعدد من الأسلحة من أوروبا الشرقية أجرتها شركة قطرية"، لكن التحقيق لم يذكر تاريخ هذه الصفقة ونوع الأسلحة، والجهة التي حصلت عليها، لكن ذكرها جاء في سياق الدعم القطري لحزب الله.
كما حصل العميل جايسون على معلومات عن تبرعات بمبالغ طائلة جمعتها مؤسسة قطرية خيرية شهيرة، بمعرفة مسؤولين كبار في الحكومة القطرية، وذهبت إلى حزب الله في لبنان.
وأشارت الصحيفة إلى أنها أطلعت على ملف ضخم بحوزة جايسون، يضم عدد من الوثائق عن النشاط القطري السري ودعم حزب الله.
تحقيق الصحيفة أشار إلى "وجود دلائل ملموسة على تدفق الأموال من قطر إلى الجماعات الإرهابية مثل حزب الله يزيد الضغط على الدوحة، ويعرضها لعقوبات كبيرة".
ومنذ نهاية عام ٢٠١٧، بدأت وساطة قامت بها شركة علاقات عامة وضغط ألمانية، بين جايسون جي وقطر، التقى خلالها العميل جايسون ودبلوماسي قطري كبير في ٦ اجتماعات في بروكسل، من أجل تسوية الأمر وتسليم الملف الذي بحوزته للدوحة.

وأبلغ جايسون جي الصحيفة أنه حصل في كل اجتماع على ١٠ آلاف يورو، ثم سلمه القطريون بعد ذلك ١٠٠ ألف يورو.

وفي بداية ٢٠١٩، وقع جايسون جي والدبلوماسي القطري مذكرة تفاهم، أطلعت دي تسايت على نسخة منها، تنص على عمل جايسون كمستشار للدوحة لمدة عام، مقابل ١٠ آلاف يورو شهريا، فضلا عن مدفوعات أخرى حصل عليها في نفس الفترة.

وتعهد القطريون لجايسون بعدم ملاحقته بتهم التجسس، وعدم مشاركة المعلومات الموجودة بالملف مع دول أخرى.

ووفق الصحيفة، منح القطريون مبالغ كبيرة لجايسون جي منذ ٢٠١٧، للحصول على الملف الذي بحوزته، لكن بقت المعلومات ونسخ منها معه.

الصحيفة قالت إنها حاولت الحصول على رد من الدبلوماسي القطري الكبير (لم تذكر اسمه) الذي قاد المفاوضات مع جايسون، دون جدوى.

ورفض جايسون في مايو /آيار الماضي، التوقيع على "اتفاقية صمت"، مقابل الحصول على ٧٥٠ ألف يورو من الدوحة، وفق الصحيفة. وكانت الاتفاقية تلزم جايسون بعدم الحديث عن الملف وما فيه من معلومات، وتنص على غرامة ضخمة في حال مخالفته الاتفاق.

وقال جايسون للصحيفة إنه "أبرم الصفقة الأولى مع القطريين لأنهم تعهدوا بطرد ممولي حزب الله من أوساط السياسة والسلطة" لكنهم لم يفعلوا شيئا، ومن ثم تراجع عن الاتفاق.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
السيارة التي اغتالت الهاشمي والكاظمي اخبر باسم العصابة

تقرير أمريكي يحذر الكاظمي: اغتيال الهاشمي رسالة لك والعراق على طريق الحرب الطائفية الكبرى 2006 18 تموز 2020 08:46 م

الجيش العراقي

تصفية كبار ضباط الجيش العراقي خط أحمر.. ميليشيات إيران تتلاعب بالكاظمي وتنّوع عملياتها 18 تموز 2020 07:57 م

636008981476692515-west qurna field

الحظر الشامل .. انتفاضة عالمية لقطع أذرع "حزب الله" و ميليشيات إيران 18 تموز 2020 03:55 م

الكاظمي والمنافذ

بسط السيطرةِ على المنافذِ الحدودية والموانئ العراقية.. معركةُ عودة سيادة الدولة وإعادة هيبتها 18 تموز 2020 11:26 ص

ايران والعراق وأمريكا

من أجل وقف تدفق المال العراقي إلى إيران.. واشنطن تدعم الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج 18 تموز 2020 11:11 ص

منافذ كردستان

منافذ الاقليم .. ضغط على الكاظمي في بغداد ورفض وممانعة في اربيل 17 تموز 2020 07:14 م

62020918399103918839

بعد ساعات من تهديد الإرهابي أبو النمر الصافي لرموز إعلامية .. أبو خميني المالكي يهدد بعمليات إرهابية ضد الأمريكان 17 تموز 2020 06:31 م

ExtImage-3563721-1373741568-213x300

تقرير أمريكي يكشف قصة الغيوم السامة على جنوب العراق .. ويؤكد: انحدار إلى جحيم دانتي 17 تموز 2020 04:02 م

التعليقات