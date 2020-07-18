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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 18 تموز 2020 03:51 م

الصحة تسجل 75 وفاة جديدة بكورونا و 2049 إصابة في العراق

كورونا في العراق1
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، تسجيل 2049 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و75 حالة وفاة في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص ( 15229) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 777287)".

وأضافت: "سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 1997) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   222

بغداد / الكرخ     298

مدينة الطب        179

النجف الأشرف    43

السليمانية            33

أربيل                 42

دهوك               12               

كربلاء             92

كركوك             94

ديالى               91

واسط              96         

البصرة            206

ميسان              102

بابل                 167

الديوانية            97

ذي قار             140

الأنبار               6

المثنى              42          

نينوى               18

صلاح الدين        17  

 الإصابات الجديدة لهذا اليوم  :  2049  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   263

بغداد الكرخ     144 

مدينة الطب      36   

النجف            89

السليمانية       108       

أربيل           72

دهوك          8                

كربلاء        137

كركوك       176 

ديالى          99

واسط         167

البصرة       164

ميسان          42

بابل           250

الديوانية       68 

ذي قار        56

الأنبار          16

المثنى          66

نينوى          30

صلاح الدين      58   

 الوفيات  75     حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     13

بغداد الكرخ        4

مدينة الطب       2

النجف            1

السليمانية        9

   أربيل         1                

كربلاء          3

كركوك         8

ديالى            1

البصرة        10

ميسان         5

بابل           4

ذي قار        8           

المثنى         2

نينوى          2

صلاح الدين    2           

مجموع الشفاء  :  58492  ( نسبة الشفاء  64.8 %)

مجموع الإصابات : 90220

الراقدين الكلي:     28037

الراقدين في العناية المركزة: 397

مجموع الوفيات:   3691".
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