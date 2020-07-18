الصحة تسجل 75 وفاة جديدة بكورونا و 2049 إصابة في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، تسجيل 2049 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و75 حالة وفاة في عموم العراق.



وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص ( 15229) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 777287)".



وأضافت: "سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1997) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:



بغداد / الرصافة 222



بغداد / الكرخ 298



مدينة الطب 179



النجف الأشرف 43



السليمانية 33



أربيل 42



دهوك 12



كربلاء 92



كركوك 94



ديالى 91



واسط 96



البصرة 206



ميسان 102



بابل 167



الديوانية 97



ذي قار 140



الأنبار 6



المثنى 42



نينوى 18



صلاح الدين 17



الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 2049 حالة، وكما يلي:



بغداد الرصافة 263



بغداد الكرخ 144



مدينة الطب 36



النجف 89



السليمانية 108



أربيل 72



دهوك 8



كربلاء 137



كركوك 176



ديالى 99



واسط 167



البصرة 164



ميسان 42



بابل 250



الديوانية 68



ذي قار 56



الأنبار 16



المثنى 66



نينوى 30



صلاح الدين 58



الوفيات 75 حالة وكما يلي :



بغداد الرصافة 13



بغداد الكرخ 4



مدينة الطب 2



النجف 1



السليمانية 9



أربيل 1



كربلاء 3



كركوك 8



ديالى 1



البصرة 10



ميسان 5



بابل 4



ذي قار 8



المثنى 2



نينوى 2



صلاح الدين 2



مجموع الشفاء : 58492 ( نسبة الشفاء 64.8 %)



مجموع الإصابات : 90220



الراقدين الكلي: 28037



الراقدين في العناية المركزة: 397



مجموع الوفيات: 3691".

