تسجيل 2166 إصابة جديدة بكورونا و188 وفاة في إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 271606 والمتعافين 223300 والمتوفين 13979 شخصا.



وقالت لاري اليوم السبت في مؤتمرها الصحفي اليومي، إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2166 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 271606 من ضمنهم 3529 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.



وأضافت، أن عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الآن 223300 فيما تم تسجيل 188 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 13979 شخصا.



وأوضحت بأنه تم لحد الآن اجراء مليونين و 123 الفا و 518 اختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا في البلاد.



