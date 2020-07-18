نائبة: قرار الكاظمي بتجديد عقود شركات الهاتف النقال خاطئ واستمرار لنهب أموال الشعب

أكدت عضو مجلس النواب عالية نصيف, اليوم السبت, أن تجديد عقود شركات الهاتف النقال من قبل الحكومة ستسبب بإضاعة المليارات.

وقالت نصيف في تصريح صحفي، إن قرار حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتجديد عقود شركات الهاتف النقال خاطئ واستمرار لنهب أموال الشعب العراقي.

وأضافت أن تلك الشركات هي ملك لأحزاب معروفة ولشخصيات في الدولة العراقية وتجديد العقد استمرار لإحدى أكبر ملفات الفساد، مؤكدة أن شركات الهاتف النقال بينها شركتان تعودان للحزبين الكرديين الرئيسين والأخرى لشخصيات متنفذه في الدولة.

واتهمت نصيف حكومة الكاظمي بالتواطؤ مع تلك الأحزاب والشخصيات بتجديد العقود وهم من لعبوا دورا كبيرا بشأن تجديد تلك العقود السيئة الصيت.