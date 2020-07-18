بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 18 تموز 2020
آخر الأخبار
الريال الإيراني يسجل انهيارا تاريخيا جديدا في طهران الصحة تسجل 75 وفاة جديدة بكورونا و 2049 إصابة في العراق تسجيل 2166 إصابة جديدة بكورونا و188 وفاة في إيران نائبة: قرار الكاظمي بتجديد عقود شركات الهاتف النقال خاطئ واستمرار لنهب أموال الشعب الشمري: قوات الجيش ستصل منفذ الشيب خلال أيام لفرض هيبة الدولة 6234 إصابة بكورونا و124 وفاة جديدة في روسيا الدليمي: العراق لن ينهض إلا بكسر أغلال عبودية الأحزاب والمحاصصة الاتحاد الإفريقي يدعو إلى قمة مصغرة عاجلة لبحث ملف سد النهضة الكاظمي يأمر بتواجد قوات الجيش في منفذ زرباطية الحدودي استهداف منزل مدير سجن العمارة المركزي بعبوة ناسفة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 18 تموز 2020 03:18 م

نائبة: قرار الكاظمي بتجديد عقود شركات الهاتف النقال خاطئ واستمرار لنهب أموال الشعب

عالية نصيف

أكدت عضو مجلس النواب عالية نصيف, اليوم السبت, أن تجديد عقود شركات الهاتف النقال من قبل الحكومة ستسبب بإضاعة المليارات.

وقالت نصيف في تصريح صحفي، إن قرار حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتجديد عقود شركات الهاتف النقال خاطئ واستمرار لنهب أموال الشعب العراقي.

وأضافت أن تلك الشركات هي ملك لأحزاب معروفة ولشخصيات في الدولة العراقية وتجديد العقد استمرار لإحدى أكبر ملفات الفساد، مؤكدة أن شركات الهاتف النقال بينها شركتان تعودان للحزبين الكرديين الرئيسين والأخرى لشخصيات متنفذه في الدولة.

واتهمت نصيف حكومة الكاظمي بالتواطؤ مع تلك الأحزاب والشخصيات بتجديد العقود وهم من لعبوا دورا كبيرا بشأن تجديد تلك العقود السيئة الصيت.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
انهيار الريال الإيراني

الريال الإيراني يسجل انهيارا تاريخيا جديدا في طهران 18 تموز 2020 04:15 م

كورونا

تسجيل 2166 إصابة جديدة بكورونا و188 وفاة في إيران 18 تموز 2020 03:24 م

المنتخب الوطني

فلسطين تعتذر عن مواجهة المنتخب الوطني وكاتانيتش يبحث عن بديل 18 تموز 2020 01:38 م

وزارة الصحة

الصحة العامة : لهذه الأسباب .. قررنا التعايش مع كورونا 18 تموز 2020 01:35 م

مجلس النواب

دعوة نيابية لتمرير قانون المكونات في الجلسات المقبلة 18 تموز 2020 01:24 م

رياض-المسعودي (1)

نائب : ملف فساد المنافذ الحدودية واحد من ٤٢ ملفا كبيرا يستنزف إيرادات الدولة 18 تموز 2020 01:04 م

منصور البعيجي

البعيجي يطالب الكاظمي بالسيطرة على المنافذ الحدودية بكردستان أسوة بالمنافذ الأخرى 18 تموز 2020 01:02 م

جمال المحمداوي

المحمداوي ينتقد قرارات لجنة الصحة والسلامة ويؤكد رفع القيود على كورونا تخبط غير مدروس 18 تموز 2020 12:59 م

التعليقات