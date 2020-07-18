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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 18 تموز 2020 03:03 م

الشمري: قوات الجيش ستصل منفذ الشيب خلال أيام لفرض هيبة الدولة

منفذ الشيب
أكد نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، قوة عسكرية رادعة ستصل منفذ الشيب الحدودي لفرض هيبة الدولة خلال الأيام المقبلة.

وقال الشمري في تصريح صحفي، إن "الأيام المقبلة ستشهد وصول قوة عسكرية رادعة لفرض هيبة الدولة داخل منفذ الشيب الحدودي".

ومن جانبه أكد مدير المنافذ عمر الوائلي، أنه "تم افتتاح منفذ الشيب أمام الحركة التجارية الأسبوع المقبل".

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