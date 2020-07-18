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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 تموز 2020 01:38 م

فلسطين تعتذر عن مواجهة المنتخب الوطني وكاتانيتش يبحث عن بديل

المنتخب الوطني

اعتذر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن مواجهة المنتخب الوطني العراقي ودياً منتصف شهر ايلول المقبل.

وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في تصريح صحفي :" ان  الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اعتذر عن خوض مباراة ودية امام منتخبنا الوطني ، لاسباب خاصة به ". 

واضاف كوركيس :" ان  مدرب المنتخب الوطني ستريتشكو كاتانيتش، طالب بتأمين مباراة بديلة عن هذه المباراة لمنتخبنا الوطني بعد تأمين مباراتين، الاولى امام سلطنة عمان تستضيفها العاصمة مسقط في الثالث من شهر ايلول المقبل ، والثانية امام منتخب سوريا يستضيفها ملعب اربيل في الثامن منه  ". 

وكان من المقرر ان تقام مباراة فلسطين في الرابع عشر من شهر أيلول المقبل.
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