الدليمي: العراق لن ينهض إلا بكسر أغلال عبودية الأحزاب والمحاصصة

أكد النائب السابق، كامل الدليمي، أن العراق لن ينهض إلا بكسر أغلال عبودية الأحزاب والمحاصصة.



وقال الدليمي في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، إن "البلد الذي تقودهُ ضغوطات الأحزاب ورغباتها وتُجرد الصلاحيات من سلطاتهِ إلا على المواطن الفقير فتُنَفذ بقوة".



وأضاف "فأعلم حينها؛ أولاً انك بالعراق وثانياً لا يمكن لهذا البلد النهوض إلا أن يُكسر أغلال عبودية الأحزاب والمحاصصة".

