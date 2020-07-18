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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
السبت، 18 تموز 2020 01:35 م

الصحة العامة : لهذه الأسباب .. قررنا التعايش مع كورونا

أوضحت  دائرة الصحة العامة،  الاسباب الحقيقية وراء قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة التعايش مع فايروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة عضو خلية الازمة، الدكتور رياض عبد الامير :" ان قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اسبابها الاعباء الاقتصادية الكبيرة على البلاد، وعلى المواطنين بصورة عامة".

واضاف :" ان اغلب  الاسر حاليا تعيش في حالة حرج كبير نتيجة الاجراءات الوقائية الصارمة في العديد من المجالات، فضلا عن وجود العديد من الخريجين لا تستطيع الدولة تعيينهم مركزيا بسبب عدم قدرتها المالية على تأمين رواتبهم، لذلك ارتأت الدولة اتخاذ قرارات مناسبة للمحافظة على المواطنين من جانب، وايجاد فرص عمل لهم"،  مؤكدا :" ان هذا لا يعني اننا سيطرنا على الفايروس ، او رفع كل الاجراءات الاحترازية ".

ولفت الى :" ان تقليل ساعات الحظر يقابله التشديد على الالتزام بالاجراءات الوقائية الشخصية"، مبينا :" ان قرار فتح المطارات ليس بالطريقة المماثلة قبل الجائحة ، انما وفق الالتزام بالاجراءات الاحترازية لتأمين منع انتقال العدوى بين المسافرين داخل صالات المطار من خلال ارتداء الكمامات والقفازات، وفحص المسافرين قبل الدخول الى المطار من قبل الفرق الصحية بقياس درجة الحرارة، فضلا عن التأكيد على الالتزام بالتباعد الاجتماعي حتى داخل الطائرة  مع الالتزام بالوقاية الشخصية".
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أخر تعديل: السبت، 18 تموز 2020 01:56 م
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