الحمامي : أغلب المنافذ غير خاضعة لسيطرة الحكومة ومنظوماتها الإدارية فاسدة



اكد عضو مجلس النواب كاظم فنجان الحمامي :" ان اغلب المنافذ الحدودية ليست تحت سيطرة الحكومة ".



وقال الحمامي في تصريح متلفز :" ان اغلب المنافذ في العراق ليست تحت سيطرة الحكومة ،وان المنظومة الادارية والخدمية في المنافذ منظومة فاسدة"، مشيرا الى :" ان وزارة الداخلية لديها 7 تشكيلات في ام قصر ، وعليها اختزال وجودها لتوحيد عملها وعلى الوزراء المعنيين متابعة المنافذ الحدودية باستمرار".



واوضح الحمامي ، وهو وزير النقل الاسبق:" ان اغلب المنافذ على الحدود مع الكويت تركت منذ زمن بعيد ، فيما تم تخصيص منفذ جريشان لتحرك القوات الاميركية "، مبينا :" ان حكومة اقليم كردستان ليست لديها السيطرة على بعض المنافذ على حدودها ، وانها ملزمة بتسليم جميع المنافذ الرسمية وغير الرسمية الى بغداد".



