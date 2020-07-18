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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 تموز 2020 01:31 م

الحمامي : أغلب المنافذ غير خاضعة لسيطرة الحكومة ومنظوماتها الإدارية فاسدة

وزير النقل كاظم فنجان الحمامي

اكد عضو مجلس النواب كاظم فنجان الحمامي :" ان اغلب المنافذ الحدودية ليست تحت سيطرة الحكومة ".

وقال الحمامي في تصريح متلفز :" ان اغلب المنافذ في العراق ليست تحت سيطرة الحكومة  ،وان المنظومة الادارية والخدمية في المنافذ منظومة فاسدة"، مشيرا الى :" ان  وزارة الداخلية لديها 7 تشكيلات في ام قصر ، وعليها اختزال وجودها لتوحيد عملها وعلى الوزراء المعنيين متابعة المنافذ الحدودية باستمرار".

واوضح الحمامي ، وهو وزير النقل الاسبق:" ان اغلب المنافذ على الحدود مع الكويت تركت منذ زمن بعيد ، فيما تم تخصيص منفذ جريشان لتحرك القوات الاميركية "، مبينا :" ان حكومة اقليم كردستان ليست لديها السيطرة على بعض المنافذ على حدودها  ، وانها ملزمة بتسليم جميع المنافذ الرسمية وغير الرسمية الى بغداد".

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