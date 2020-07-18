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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 تموز 2020 01:25 م

مسؤول مالي سابق : الموازنات العامة في العراق " سياسية" بامتياز

الموازنة

دعا رئيس  ديوان الرقابة المالية الاسبق عبد الباسط تركي، مجلس النواب الى دعم الحكومة في الاسراع باقرار موازنة 2020، مؤكداً ان الاضرار المالية يمكن ان تزيد في حال استبعاد اقرارها.

وقال تركي في تصريح صحفي :" ان استبعاد اقرار قانون الموازنة العامة، يمثل غيابا لاجازة التصرف بالمال العام، لذلك يجب على الحكومة اصدار موازنة 2020، وعلى البرلمان المصادقة عليها مهما تكن سلبياتها فهي اقل ضررا من عدم اصدارها ".

واضاف :" ان الموازنات الاستثنائية او الشهرية التي يجري الحديث عنها حاليا ، ليست بديلا عن الموازنات العامة، اذ يعالج النوع الاول الاستثناءات التي ترد اثناء الصرف لظروف غير طبيعية تمر بها المالية العامة" ، معرباً عن خشيته من ان يستمر الانفاق لهذا العام دون قانون موازنة .

واوضح  :" ان الموازنة العامة في البلد تأتي لتلبية متطلبات قوى سياسية وليس احتياجات المجتمع الذي ينظر الى المستقبل ويخطط له، اذ انها سياسية بامتياز وليست اقتصادية او مستقبلية ، لهذا قادت الى تضخم استثنائي في مجال الرواتب".
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