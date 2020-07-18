دعوة نيابية لتمرير قانون المكونات في الجلسات المقبلة

دعت لجنة حقوق الانسان النيابية، رئاسة مجلس النواب الى ادراج مشروع قانون المكونات في جدول اعمال المجلس، موضحة انه يعد من القوانين المهمة التي تنتظر تمريرها من الدورات السابقة.



وقال عضو اللجنة قصي الشبكي في تصريح صحفي :" ان مشروع القانون، الذي نوقش في الدورات السابقة ولم يتمكن مجلس النواب من تشريعه، يضمن حق المكونات والاقليات في العراق ويؤسس لدولة المواطنة ، لانفراده بابواب مهمة منها منع التمييز والتطرف والطائفية بين اي مكون ضد المكونات الاخرى ويحظر التمييز العرقي والمناطقي " .



واضاف الشبكي :" ان فقرات القانون اشتملت على ابواب للعقوبات على اي سياسي او حزب يقوم بالتحريض على طائفة اخرى او يحض على الكراهية في خطاباته ، و شدد العقوبات ضد التحريض السياسي والعرقي والطائفي وخطابات الكراهية والتمييز بين ابناء الشعب على اساس مذاهبهم واعراقهم وقومياتهم ، وقد تصل العقوبات فيه الى السجن او الغرامات المالية".