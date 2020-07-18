منتسب أمني في ديالى يستولي على أرض قيمتها مليار ونصف المليار دينار



كشف مسؤول محلي في ديالى، ، عن استعادة 4 دوانم سكنية في بعقوبة بقيمة اكثر من مليار ونصف المليار دينار استولى عليها احد المتنفذين في الاجهزة الامنية.



وقال قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي ، إن منتسباً أمنياً وصفه بـأنه "متنفذ" دون الكشف عن اسمه، "استولى على أراضٍ سكنية بمساحة 4 دوانم تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دينار"، مبيناً أن "المتنفذ باع الاراضي لمواطنين بشكل قانوني وبمساعدة أحد موظفي دائرة التسجيل العقاري في المحافظة بدرجة مساح والذي ستتخذ الاجراءات القانونية بحقه.

وأكد الحيالي أن "فريقاً حكومياً ضم المحافظ وقائممقام بعقوبة وبلدية بعقوبة قام باستعادة الاراضي ورفع التجاوزات وابلاغ المشترين بحقيقة وعائدية الاراضي التي بيعت لهم من قبل الشخص المتنفذ"، مشيراً إلى أن "المشترين اقاموا دعوة قضائية بحق البائع المتنفذ.

ولفت الحيالي إلى أن "قطع الاراض التي تم استعادتها ستسلم الى هيئة استثمار ديالى لإقامة مشروع استثمار حيوي في بعقوبة"، مؤكداً عزم المحافظة "على رفع التجاوزات واستعادة جميع الاراضي العامة ومحاسبة المخالفين والمتجاوزين وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء.