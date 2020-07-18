نقيب الأطباء: قرارات الحكومة المتخبطة ستؤدي إلى كارثة وبائية

اعتبر نقيب الأطباء العراقيين عبد الأمير الشمري ، قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة بالغاء حظر التجوال وفتح المولات بأنه غير مدروس ومتخبط, محذرا من كارثة وبائية قد يتعرض لها العراق بسبب القرارات المتخبطة.

وقال الشمري إن “قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة متناقضة وغير مبنية على أسس علمية ولم يؤخذ اراء اللجان الاستشارية الفنية في ضل ارتفاع عدد الإصابات”.

واضاف ان “الحكومة لم تضع اهمية في مواجهة كورونا فيروس وجميع قراراتها لا تعبر عن الواقع الحقيقي”.

واشار الشمري الى ان “رفع حظر التجوال بالاضافة الى فتح المولات سيؤدي الى كارثة في ارتفاع حالات الاصابة بكورونا فيروس.