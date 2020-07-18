نائب : ملف فساد المنافذ الحدودية واحد من ٤٢ ملفا كبيرا يستنزف إيرادات الدولة



اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون رياض المسعودي ان ملف فساد المنافذ الحدودية يعد واحدا من ٤٢ ملفا كبيرا يستنزف إيراداتالدولة.



وقال المسعودي في تصريح صحفي ان جميع المنافذ الحدودية البرية والمطارات والبحرية والكيبل الضوئي فيها فساد كبير جدا والمتورطون فيها هم من بعض الموظفين الصغار والكبار وبعض الجهات المسلحة وبعض المتنفذين الكبار وبالتالي من الصعوبة جدا السيطرة على تلك المنافذ.



واوضح ان الحل في محاربة الفساد في المنافذ لا يتعلق بتغيير بعض المدراء والموظفين بل وضع الية عمل رصينة تعتمد على الحوكمة الالكترونية في جباية الاموال وتحديد ساعات العمل في المنافذ والغاء الشفت الليلي ووضع كاميرات مرتبطة بالمركز للسيطرة على تلك المنافذ.