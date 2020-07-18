البعيجي يطالب الكاظمي بالسيطرة على المنافذ الحدودية بكردستان أسوة بالمنافذ الأخرى

طالب النائب منصور البعيجي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفرض سيطرتة الكاملة على المنافذ الحدودية باقليم كردستان كما حصل بالمنافذ في بقية المحافظات التي زارها وفرض هيبة الدولة فيها وطرد العصابات التي كانت متواجدة فيها .



واشار في بيان الى ان القانون والدستور يؤكدان ان تتم سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية الموجودة بالبلد ومن ضمنها اقليم كردستان والحكومة الاتحادية هي المسؤول المباشر على جميع المنافذ .



وقال: اننا جميعا نعلم عدم سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية داخل الاقليم وحكومة كردستان هي من تسيطر عليها وتتحكم بوارداتها ولانعلم حجم هذه الواردات والى اين تذهب ؟ .



واضاف البعيجي ان اقليم كردستان جزء لايتجزأ من العراق ونامل من الكاظمي ان يتعامل مع اقليم كردستان كما تعامل مع بقية المحافظات الاخرى التي تتواجد فيها المنافذ الحدودية وفرض سيطرة الحكومة فيها خصوصا وان هنالك العديد من المنافذ في اقليم كردستان تتحكم بها حكومة الاقليم وحدها ولانعلم اين تذهب وارداتها؟.