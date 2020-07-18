الكاظمي يأمر بتواجد قوات الجيش في منفذ زرباطية الحدودي

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة، الفريقَ الركن عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمر بتواجد الجيش العراقي في منفذ زرباطية الحدودي.



وقال الشمري في تصريح صحفي، "حضرنا إلى منفذ زرباطية للاطلاع على حاجة المنفذ من القوات الأمنية لضبط العمل في المنفذ".



وأضاف الشمري، "ستكون تلك القوات من الجيش العراقي بأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".



