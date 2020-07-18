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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 تموز 2020 11:46 ص

نشوب حريق في 10 كرفانات بمخيم قاديا للنازحين في دهوك

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اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن اندلاع حريق في احدى مخيماتها للنازحين في محافظة دهوك مما ادى الى احتراق عشرة كرفانات للنازحين دون وقوع خسائر بشرية .

وقال مسؤول فرع الوزارة في محافظة دهوك اسكندر محمد امين في بيان ان " حريقا اندلع في مخيم قاديا وسط المحافظة  دون وقوع اية اصابات بشرية " ، مبينا ان الحريق ادى الى وقوع اضرار مادية هي احتراق ستة كرفان للنازحين بالكامل فضلا عن تضرر اربعة كرفانات لا يصلح السكن فيها  ، عازيا اسباب الحادث الى تماس كهربائي ، مشيرا الى ان سيارات الاطفاء حال وصولها المخيم سيطرت على النار وتم اخمادها .

 واوضح ان وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو اوعزت بتعويض الاسر المتضررة جراء الحادث بالسرعة الممكنة ، لافتا الى ان كادر فرع الوزارة هرع حال وقوع الحادث للمشاركة في اخلاء العوائل من موقع الحدث ورفع الانقاض ليتم تجهيز المخيم بالكرفانات عوضا عن الكرفانات التي نشبت فيها الحريق وبالتنسيق مع محافظة دهوك  وبعض المنظمات الانسانية   ، مبينا ان فريق الوزارة الميداني وزع مساعدات تضمنت سلات منزلية وسلات غذائية وسلات ملابس وسلات صحية بعد الحادث بين العوائل المتضررة  .

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