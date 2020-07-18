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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 تموز 2020 11:44 ص

هيئة استثمار بغداد تُنجز أول مجمع تجاري وسط العاصمة

هيئة استثمار بغداد

أنجزتْ هيئة استثمار بغداد اول مجمع تجاري وسط العاصمة بما يحاكي الاسواق المركزية وباسلوب حديث متطور ضمن مساعيها لدعم القطاع التجاري باسلوب الاستثمار.

وقال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي، في تصريح صحفي، إن "هذا المشروع واحد من أفضل المشاريع التجارية التي نفذت في العاصمة بأسلوب الاستثمار، إذ يتوسط المناطق التجارية والحيوية التي تربط بين جانبي الكرخ والرصافة في منطقة الخلاني وترتكز بها الحركة التجارية، فضلا عن انه يحاكي الاسواق المركزية  وباسلوب حديث وعصري".

ولفت الى انه يتألف من 450 محلا تجاريا و3 طوابق، علاوة على مصاعد وساحة لوقوف السيارات متعددة الطوابق تتسع لـ 4 الاف عجلة، فضلا عن خدمات تجارية متنوعة تتيح لصغار التجار المشاركة بالمجمع".

واوضح أن "المجمع تبرز اهميته بانه سيقضي عند افتتاحه على ظاهرة العشوائيات التجارية ويرتبها بشكل منتظم ومنسق يخدم مرتاديه والعاملين فيه على حد سواء، منوها بأن "الشركة التي نفذته اعتمدت التصاميم والخرائط العالمية في انشاء هذه المجمعات بأسلوب حديث ومتطور وخلال وقت قياسي ليكون بذلك وجهة مثالية وانطلاقة كبيرة للعمل التجاري في المنطقة.
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