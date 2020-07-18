بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 18 تموز 2020
آخر الأخبار
6234 إصابة بكورونا و124 وفاة جديدة في روسيا الدليمي: العراق لن ينهض إلا بكسر أغلال عبودية الأحزاب والمحاصصة الاتحاد الإفريقي يدعو إلى قمة مصغرة عاجلة لبحث ملف سد النهضة الكاظمي يأمر بتواجد قوات الجيش في منفذ زرباطية الحدودي استهداف منزل مدير سجن العمارة المركزي بعبوة ناسفة رئيس الوزراء يصل إلى منفذ زرباطية الحدودي وفاة أحد المعتقلين في سجن الحوت بالناصرية جراء إصابته بكورونا بسط السيطرةِ على المنافذِ الحدودية والموانئ العراقية.. معركةُ عودة سيادة الدولة وإعادة هيبتها من أجل وقف تدفق المال العراقي إلى إيران.. واشنطن تدعم الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العقابي: المواطن العراقي بات لا يتحمل المزيد من الإخفاق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 تموز 2020 11:41 ص

محافظ البصرة يوجه بفتح تحقيق بحادثة الاعتداء على طبيبة بمستشفى القرنة

download (1)
وجه رئيس خلية الازمة محافظ البصرة  اسعد عبد الامير العيداني بفتح تحقيق بشأن الاعتداء الذي تعرضت له احدى الطبيبات  في مستشفى القرنة .

وقال مدير مكتب محافظ البصرة:" ان المحافظ  وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الاعتداء على الطبيبة ، ووجه معاون قائد شرطة البصرة اللواء عباس اللامي بمتابعة ملابسات حادث الاعتداء ".

وجدد العيداني شكره لكل الكوادر الصحية التي تعمل في خط الصد الاول لمواجهة وباء كورونا في مركز المحافظة والاقضية والنواحي ،داعيا المواطنين الى التعاون مع الكوادر الصحية ، خصوصاً في  الاقضية والنواحي .


وكانت طبيبة مقيمة دورية ، تعرضت للاعتداء اثناء عملها من قبل بعض المرافقين لاحد المرضى داخل مستشفى القرنة العام شمالي البصرة .
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الموازنة

مسؤول مالي سابق : الموازنات العامة في العراق " سياسية" بامتياز 18 تموز 2020 01:25 م

download (1)

منتسب أمني في ديالى يستولي على أرض قيمتها مليار ونصف المليار دينار 18 تموز 2020 01:15 م

92018411114978362678

القبض على متهمين اثنين بحوزتهما (250) قرصاً مخدراً في ذي قار 18 تموز 2020 01:13 م

62020918399103918839

مزارعون محتجون يغلقون بوابة حقل مجنون النفطي للمطالبة بصرف تعويضات مزارعهم 18 تموز 2020 01:11 م

636008981476692515-west qurna field

نقيب الأطباء: قرارات الحكومة المتخبطة ستؤدي إلى كارثة وبائية 18 تموز 2020 01:07 م

هيئة استثمار بغداد

هيئة استثمار بغداد تُنجز أول مجمع تجاري وسط العاصمة 18 تموز 2020 11:44 ص

download

خبير: الربط الكهربائي مع الخليج يوفر ثلثي المبالغ التي تدفعها بغداد إلى طهران 18 تموز 2020 11:05 ص

636008981476692515-west qurna field

"لوك اويل" الروسية تبحث في بغداد الامور المالية لغرب القرنة 18 تموز 2020 10:53 ص

التعليقات