محافظ البصرة يوجه بفتح تحقيق بحادثة الاعتداء على طبيبة بمستشفى القرنة

وجه رئيس خلية الازمة محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني بفتح تحقيق بشأن الاعتداء الذي تعرضت له احدى الطبيبات في مستشفى القرنة .



وقال مدير مكتب محافظ البصرة:" ان المحافظ وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الاعتداء على الطبيبة ، ووجه معاون قائد شرطة البصرة اللواء عباس اللامي بمتابعة ملابسات حادث الاعتداء ".



وجدد العيداني شكره لكل الكوادر الصحية التي تعمل في خط الصد الاول لمواجهة وباء كورونا في مركز المحافظة والاقضية والنواحي ،داعيا المواطنين الى التعاون مع الكوادر الصحية ، خصوصاً في الاقضية والنواحي .





وكانت طبيبة مقيمة دورية ، تعرضت للاعتداء اثناء عملها من قبل بعض المرافقين لاحد المرضى داخل مستشفى القرنة العام شمالي البصرة .