القبض على عصابة لتهريب حبوب وأدوية عن طريق شط العرب

ألقت مفارز شرطة البصرة القبض على عصابة تقوم بتهريب حبوب وادوية وبكميات كبيرة عن طريق شط العرب.

وقال بيان لشرطة المحافظة انه وبعد ورود المعلومات الاستخباراتية حول المتهمين تم تشكيل قوة من قسم شؤون المؤثرات العقلية ونصب كمين في المكان المحدد اسفر عن القاء القبض على افراد العصابة وضبطت بحوزتهم كمية كبيرة من الحبوب والادوية،.