نائب:العجز المالي لمشروع قانون موازنة 2021 يقدر حسب الإيرادات المالية وأسعار النفط

اكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر أن العجز المالي لمشروع قانون الموازنة لسنة 2021 يقدر حسب الإيرادات المالية وأسعار النفط.



وقال كوجر إن "اللجنة ستراقب أسعار النفط وعمليات الإصلاح للدوائر والمؤسسات الحكومية وتعظيم الموارد"، موضحا أن "هذه النقاط الثلاث ستؤثر بشكل كبير على قيمة العجز المالي في قانون الموازنة العامة لسنة 2021

وأضاف أن "النقطة المهمة والأخيرة هي تصحيح عملية هيكلة الوزارات والدوائر والمؤسسات في تقليل المصاريف وزيادة التقشف"، لافتا الى أن "هذا سيساعد في تقليل قيمة العجز المالي في الموازنة.

واشار كوجر إلى أن "العجز المالي يقدر حسب الإيرادات المالية وأسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

وبشان إعداد الموازنة، بين كوجر، أنه "حسب قانون الإدارة المالية، ينبغي على وزارة المالية المباشرة بإعداد وبناء مشروع الموازنة العامة لسنة 2021

وكان وزير المالية علي عبد الامير علاوي قد استبعد ، في وقت سابق، إقرار الموازنة العامة لعام 2020 وأكد ان وزارته تعمل على التحضير لموازنة عام ٢٠٢١