بسط السيطرةِ على المنافذِ الحدودية والموانئ العراقية.. معركةُ عودة سيادة الدولة وإعادة هيبتها

أكد مراقبون، أن معركةُ بسط السيطرةِ على المنافذِ الحدودية وتصحيح أوضاع الموانئ العراقية، هي معركةُ سيادة يجب على الدولة أن تأخذَها على محمل الجد

إذا كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جادا في إعادة الهيبة للدولة ووضعها على الطريق الصحيح، فالفساد، والمنافذ والموانئ جزء أساسي من منظومته.

هذه الآفةُ نخرت مصالحَ الشعب العراقي وألحقت أضرارا لا تعد ولا تحصى بهذه المصالح وأسهمت في رفع مستوى الفقر وانعدام الخدمات الضرورية، مثل الخدمات الصحية والإسكان والكهرباء وغير ذلك من الخدمات التي يفتقدها المواطنُ العراقي.

من جانبه، يقول المحلل السياسي عبدالله الأيوبي، إن معركةُ العراق ليست بالمعركةِ الهينةِ والسهلة، بل هي واحدةٌ من المعاركِ الثقيلةِ والمكلفة، وليس مبالغة القول إنها لن تكونَ أقلَّ وطأة وفداحة من المعركةِ ضد تنظيمِ داعش الإرهابي.

فهذه الدولُ تكمنُ في أحشاءِ العديدِ من الأحزابِ ذات الانتماءاتِ السياسيَّةِ والعقدية المختلفة، ولها ارتباطاتٌ مكشوفةٌ وصريحةٌ من قوى إقليميَّةٍ ودوليَّة، هذه الأحزابُ ومن خلال ممارساتها أسهمت في إضعافِ الدولةِ العراقية وتهميشِ دورها والتأثير على مشروعِ بناء الدولة.



وأشار إلى أن إرهاصاتُ هذه المعركةِ ظهرت قبلَ التنفيذِ العملي المباشر الذي بدأه رئيسُ الوزراءِ مصطفى الكاظمي من خلال إطلاقِ عمليةِ إعادةِ النظام في المنافذِ الحدودية، وتخويل القواتِ الأمنيَّةِ إطلاق النار على المتجاوزين على المنافذ.

فقد سبق لحكومةِ رئيسِ الوزراء الجديد أن اصطدمَ مع مليشياتِ "حزب الله العراق"، باعتقالِ عددٍ من أعضاءِ الحزب فيما ردَّ الحزبُ بإطلاقِ تهديدات ضد رئيس الحكومة الأمر الذي اعتبره البعض بداية مواجهة حقيقية، ليس معَ الحزبِ المذكور فقط وإنما مع السلاحِ خارج سلطة الدولة.

وأضاف، أن معركةُ رئيسِ الوزراء ضد المنافذِ الحدودية هي في الواقع معركةٌ ضد المليشيات المسلحة التي تسيطرُ على العديدِ من المنافذ ناهيك عن تأسيسها لمنافذ خارج سلطة الدولة العراقية.

إذ تؤكد دراسة سَبق أن رُفعت إلى رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي إن موانئ العراق ومنافذ حدودية مع إيران وسوريا وكذلك تلك الواقعة في إقليم كردستان العراق مُسيطر عليها من قبل الأحزابِ والمليشيات التي تؤسس شركات كواجهة لها، وتقوم بالسيطرة على أرصفة في الموانئ للاستفادة من الواردات الكبيرة التي تؤمنها.

واوضح أن هذه المعركة التي أطلقها رئيسُ الوزراء تنسجمُ مع مطالب الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة التي تفجرت في العراق العام الماضي وشملت معظمَ المدنِ العراقية الكبيرة بما فيها العاصمة بغداد ومدينة البصرة التي شدد المشاركون فيها على أهمية اجتثاثِ الفسادِ الذي يستنزفُ القدراتِ الوطنية العراقية.

لكنها لن تكون معركةً سهلة، فسوف يواجه رئيسُ الوزراء مصاعبَ جمة في بسط السيطرةِ الحقيقية على المنافذ والموانئ، ليس لأن المليشيات التي تسيطرُ على هذه النقاطِ الحدودية سترفعُ السلاحَ في وجه الدولة، وإنما لأن الأحزابَ التي تسيطرُ على المنافذ أو تلك التي لها منافذ خاصة، قد أسست لنفسها قاعدةً تؤمن لها الاستمرار في مواصلةِ عملها غير المشروع.