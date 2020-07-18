من أجل وقف تدفق المال العراقي إلى إيران.. واشنطن تدعم الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج

أعلنت الولايات المتحدة دعمها لمشروع يربط شبكات الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، حيث ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، إنها ملتزمة بتسهيل هذا المشروع وتقديم الدعم عند الحاجة.

وأضافت الوزراة في بيان، هذا المشروع سيوفر الطاقة الكهربائية للعراقيين الذين هم في أمس الحاجة إليها. مشيرا إلى أن المشروع سيمكن من دفع العجلة الاقتصادية العراقية، ويدعم التنمية الاقتصادية؛ خصوصاً في المحافظات الجنوبية.

وتابع البيان، بأن حكومة العراق ومجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، يتطلعون إلى زيادة التعاون الاقتصادي والطاقوي الوثيق بينهم، كأساس للسلام والتنمية والازدهار في المنطقة.

يأتي ذلك في وقت تجري فيه التحضيرات في بغداد لزيارة يروم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القيام بها إلى المملكة العربية السعودية قريباً، ستقوده أيضاً إلى كل من إيران والولايات المتحدة، طبقاً لما أعلنه نائب رئيس الوزراء وزير المالية علي عبد الأمير علاوي.

بدوره، قال روبرت بريس، الباحث الأميركي في شؤون الطاقة والكهرباء، إن الربط العراقي – الخليجي للكهرباء، لطالما دعت إليه واشنطن من أجل وقف تدفق المال العراقي إلى إيران، بسبب اتفاقية الدعم الكهربائي الذي تقدمه طهران إلى العراق.

وأوضح بريس في مقالة له نشرتها صحيفة "ذا هيل" الإلكترونية، أن سبب ضعف الكهرباء في العراق يعود إلى عام 1991 إذ ضربت شبكة الكهرباء العراقية.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني، أن الربط الكهربائي مع الخليج يوفر ثلثي المبالغ التي كانت تدفعها بغداد الى طهران.

وقال المشهداني في تصريح صحفي ، إن "هذا المشروع ليس بالجديد حيث طرح منذ أكثر من 10 سنوات، وإذا فعل بدعم الولايات المتحدة كما قالت في بيانها الأخير فإنه ستذلَلُ كل الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع، وسيوفر جزءاً كبيراً من احتياجات العراق للطاقة.

وأوضح، أن "بإمكان العراق استيراد الكهرباء من دول الخليج بأسعار رخيصة، والعرض السعودي لا يزال سارٍ، حيث من المقرر تجهيز الوحدة الكهربائية بـ2 سنت، في حين العراق يستورد الوحدة من إيران بـ 9 سنت تقريبا، وبذلك فإن لمشروع الربط الخليجي أمرين إيجابيين، هما توفير حاجة المنطقة الجنوبية بالكامل وتوفير العراق ثلثي المبالغ المدفوعة لإيران.