شرطة بابل تحقق في واقعة اقتحام صالة بليارد وإهانة وضرب مواطنين

اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، انها تحقق في واقعة اعتداء على عدد من الشباب عندما كانوا في أحد المقاهي يلعبون البليارد.



وقالت في بيان ان "قائد شرطة بابل اللواء الحقوقي علي حسن مهدي أمر بتشكيل مجلس تحقيقي بخصوص ملابسات الفيديو الذي نُشِر ببعض صفحات التواصل الاجتماعي لحادثة مقهى في الحمزة الغربي وبعد إكمال التحقيق سيتم إتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فديو يظهر قوة أمنية وهي تقتحم مقهى شعبياً، حيث بدأ أحد عناصر الأمن وهو ضابط على ما يبدو، رفقة جندي، بضرب وإهانة الشباب الذين ظهروا وهم يلعبون بليارد.



وأثار المقطع المتداول، غضباً شعبياً واسعاً في المحافظة، وسط مطالبات بمحاسبة القوة الأمنية، ومنع مثل تلك الاعتداءات على المواطنين.