فرنسا تدعم العراق بأكثر من 330 ألف دولار لمواجهة كورونا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، عن تخصيص الحكومة الفرنسية 300 ألف يورو، أي ما يفوق الـ 330 ألف دولار للحكومة العراقية، لدعمها بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد..



وذكرت البعثة في بيان، أن "الحكومة الفرنسية خصصت مبلغ 300,000 يورو (334,448 دولار أمريكي) لدعم الحكومة العراقية في مواجهتها لجائحة فيروس كورونا، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



وأشار الى أن "هذا المبلغ سيستخدم لشراء أجهزة تنفس اصطناعي، لإنقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا في مستشفى البصرة التعليمي جنوبي العراق.