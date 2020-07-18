الكاظمي يعزي بمقتل آمر لواء بالطارمية ويوجه بالتحرك للقبض على منفذي الهجوم

عزى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بمقتل آمر اللواء ٥٩ بهجوم مسلح في قضاء الطارمية شمال بغداد



وقال الكاظمي في بيان:" ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له العميد الركن علي حميد غيدان الخزرجي ، آمر اللواء ٥٩ الذي عمل في خدمة العراق بكل تفان واخلاص وشجاعة ، وكان مجدا ووطنيا في كل الواجبات والمهام التي اوكلت اليه ، والذي تعرض الى اصابة شديدة اثناء ادائه الواجب .نسال الله ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويدخله فسيح جناته ويلهمنا واهله وذوية الصبر والسلوان.









ووجه الكاظمي، القوات الامنية بالتحرك بشكل عاجل للقبض على منفذي الهجوم.



وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان:" ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه الجهات الاستخبارية والقطعات الامنية الماسكة لقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، بالتحرك الفوري والعاجل للقبض على العناصر الارهابية التي اقدمت على التعرض على عجلة العميد الركن (علي حميد غيدان) آمر اللواء التاسع والخمسين بالفرقة السادسة خلال ادائه الواجب المقدس.