المنتخب الشبابي يعاود تدريباته في بغداد

حصل المنتخب الشبابي لكرة القدم على الضوء الاخضر للتجمع وبدء تدريباته في العاصمة بغداد، وذلك تحضيراً لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاما.



واوعز نائب رئيس مجلس النواب ، حسن الكعبي، الى خلية الازمة الحكومية بضرورة عودة تدريبات منتخب الشباب في العاصمة بغداد من اجل التحضير لبطولة آسيا للشباب قبل الدخول في معسكر خارجي خلال الشهر المقبل تحضيراً للبطولة القارية.



وستعود تدريبات منتخب الشباب مع تطبيق شروط السلامة للحفاظ على سلامة اللاعبين، وكذلك سيحصل المنتخب الوطني على الضوء الاخضر لعودة تدريباته في العاصمة بغداد خلال الايام المقبلة، تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.