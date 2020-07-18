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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 تموز 2020 10:55 ص

رئيس تطبيعية الكرة ينتصر على كورونا

رئيس التطبيعية
أظهرت الفحوصات الطبية، سلامة رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اياد بنيان، من فايروس كورونا.

وتعرض بنيان للاصابة بفايروس كورونا بالتاسع والعشرين من الشهر الماضي ، الامر الذي جعله يلتزم الحجر الصحي المنزلي.

واجرى رئيس الهيئة التطبيعية، يوم امس ، مسحة خاصة بفايروس كورونا، ليتم تأكيد سلامته وشفائه التام من الفايروس.
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