"لوك اويل" الروسية تبحث في بغداد الامور المالية لغرب القرنة



زار وفد من شركة " لوك اويل " الروسية بغداد، و عقد اجتماعات في وزارة النفط للتباحث في وضع الانتاج والامور المالية لمشروع حقل غرب القرنة-2.



وذكر بيان للشركة :" ان الوفد الذي كان برئاسة المدير المفوض ايغور زوباروف ، عقد عددا من الاجتماعات المنفردة مع القيادات الادارية في وزارة النفط ، لبحث قضايا وضع الانتاج الحالي والامور المالية لمشروع حقل غرب القرنة-2 "، مشيرا الى :" ان من بين تلك القضايا الجانب المتعلق بالموارد البشرية".



واوضح انه :" جرى التباحث مع المديرالعام لدائرة التدريب والتطوير في وزارة النفط بموضوع تدريب الملاكات العراقية في الجامعات الروسية المتخصصة " .



وتدير شركة "لوك أويل" الروسية حقل غرب القرنة-2 الضخم، الذي ينتج نحو 400 ألف برميل يوميا.