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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 تموز 2020 10:28 ص

القوات البريطانية تغادر معسكر التاجي شمالي بغداد.. ما الأسباب ؟

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اعلنت وزارة الدفاع البریطانیة، عن  مغادرة القوات البريطانية  معسكر التاجي، شمالي العاصمة بغداد ، بعد الانتهاء من تدريب قوات الامن العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان  صحفي، :" ان  الجیش البریطاني غادر معسكر التاجي، لكنه لم یغادر العراق باي حال من الاحوال".

واضافت :" ان القوات المسلحة البریطانیة لیست غریبة على شوارع بغداد المترامیة الاطراف او الصحاري الشاسعة للعراق، لكن مھمتھا الاخیرة في الشرق الاوسط شھدت انھا تعمل جنبا الى جنب مع العراق ، الى جانب دول اخرى شریكة في التحالف للمساعدة في توفیر مجتمع آمن ومستقر لیعیش فیه العراقیون وینعموا بخیره ".

وعملت القوات البریطانیة، المنتشرة في انحاء العراق، على مدى السنوات الست الماضیة، على تدریب اكثر من 120,000 منتسب في قوات الامن العراقیة.
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