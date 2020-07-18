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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 تموز 2020 10:25 ص

المالية النيابية تحدد ثلاث نقاط لتقدير العجز في موازنة 2021

المالية النيابية

اعلنت اللجنة المالية النيابية، ان العجز المالي لمشروع قانون الموازنة لسنة 2021  سيقدر حسب الايرادات المالية واسعار النفط.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي :" ان اللجنة ستراقب اسعار النفط وعمليات الاصلاح للدوائر والمؤسسات الحكومية وتعظيم الموارد"، موضحا :" ان  هذه النقاط الثلاث ستؤثر بشكل كبير على قيمة العجز المالي في قانون الموازنة العامة لسنة  2021".

واضاف كوجر :"  ان النقطة المهمة والاخيرة هي تصحيح عملية هيكلة الوزارات والدوائر والمؤسسات في تقليل المصاريف وزيادة التقشف"، لافتا الى :" ان هذا سيساعد  في تقليل قيمة العجز المالي في الموازنة".
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