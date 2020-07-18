العقابي: المواطن العراقي بات لا يتحمل المزيد من الإخفاق

دعا النائب عن النهج الوطني حسين العقابي، الحكومة إلى ترك التغريد في مواقع التواصيل الاجتماعي والعمل على حل أزمات الكهرباء وفتح ملف الفساد.



وقال العقابي في تصريح صحفي، إن على الحكومة ترك الحديث والتغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتوده لوضع مهام واقعية لحل الأزمات.



وأضاف أن الحكومة تعهدت بفتح ملف الفساد في الحكومة السابقة إلا أننا نرى بعض التغريدات دون أن نشهد أي توجه على أرض الواقع وكذلك في معالجة أزمة الكهرباء والخدمات.



وأوضح العقابي، أن المواطن العراقي بات لا يتحمل المزيد من الإخفاق وعلى الحكومة توزيع مهام الوزارات الى الدوائر في المحافظات من أجل تسريع العمل بشكل عملي واكثر واقعية على أن تتحمل الإدارات المحلية مسؤولية الإخفاق.