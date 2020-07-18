كوريا الجنوبية تقرر اجلاء مواطنيها العاملين في العراق

قررت كوريا الجنوبية اجلاء مواطنيها العاملين في مواقع الانشاءات بالعراق اعتبارا من الاسبوع المقبل، وسط ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا بوتيرة سريعة.



وقال مسؤول كوري في مؤتمر صحفي :" نتحرك لتجهيز طائرة مستأجرة خلال الفترة من 22-25 يوليو/ تموز، وسنتشاور مع الجانب العراقي عندما تكون الطائرة جاهزة".



واضاف: "حسب المعلومات الواردة، فان حوالي 200 من العمال المقيمين في العراق يرغبون في العودة الى الوطن، وسيخضعون بعد الوصول لعزل صحي لمدة اسبوعين، وذلك بالتنسيق مع الشركات المسؤولة عنهم".